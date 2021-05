Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Schönes Wetter - aber Vorsicht

Deidesheim (ots)

Das vorhergesagte Wetter am kommenden Wochenende wird wieder zahlreiche Radfahrende in den Pfälzer Wald locken. Bei Sonnenschein lässt sich die Fahrt durch die Natur besonders genießen. Aber Vorsichtig: Schnell kann gerade eine rasche Abfahrt gefährlich werden. Neben klassischen Hindernissen wie herumliegenden Stöcken oder Steinchen, war zuletzt in Deidesheim unterhalb der Michaelskapelle ein Seil gespannt. Leider kommt es immer mal wieder vor, dass Unbekannte solche Hindernisse bewusst an klassischen Mountainbike-Trails anbringen, um die Radfahrenden zu gefährden. Zum Glück war im Fall von Deidesheim eine Spaziergängerin aufmerksam und beseitige das Seil. Schlimmeres konnte so verhindert werden, doch die Polizei rät zur Achtsamkeit.

