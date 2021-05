Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unter Drogeneinfluss unterwegs - Tuning

Neustadt/Weinstraße (ots)

Unter Drogeneinfluss war am 06.05.2021, um 13.26 Uhr, ein 22-jähriger mit seinem BMW auf der A650 unterwegs. Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim kontrollierten den Wagen an der Anschlussstelle Ruchheim. Bei der Kontrolle zeigte der Fahrer deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte dies, dieser reagierte positiv auf THC. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Polizisten Veränderungen am BMW fest. Hier war der Luftfilter ausgetauscht und weitere Rückleuchten angebaut. Für beide Veränderungen lag keine Genehmigung vor, weshalb die Betriebserlaubnis erloschen war.

Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheit im Straßenverkehr und Erlöschen der Betriebserlaubnis eingeleitet.

