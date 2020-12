Polizeipräsidium Konstanz

Am heutigen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr hat eine Opel-Fahrerin in Zimmerholz an der Einmündung Eduard-Ege-Straße / Riedstraße die Kontrolle über ihr Auto verloren. Die in Richtung Engen fahrende 24-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte am rechten Straßenrand mit einem Laternenmast, der durch den Aufprall umgeknickt wurde. Hierbei wurden Leitungen des Laternenmastes freigelegt. Eine Gefahr für Dritte bestand allerdings nicht. Der Opel konnte von einem hilfsbereiten Landwirt mit dessen Traktor geborgen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von über 5000 Euro.

