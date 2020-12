Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck - Worndorf, Zufahrt Rösslerhof/B 311) Lastwagenfahrer entfernt sich nach Unfall mit Räumfahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Räumfahrzeug und einem Lastwagen, der am Dienstagmorgen, gegen 07.15 Uhr, auf der Bundesstraße 311 im Bereich der Zufahrt zum "Rösslerhof" kurz nach dem Ortsausgang Worndorf in Richtung Hölzle passiert ist, hat sich der beteiligte Lastwagenfahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Fahrer eines Räumfahrzeuges - einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Schneeräumausstattung - war zum Unfallzeitpunkt dabei, nahe der Ortschaft Worndorf den Schnee der Zufahrt "Rösslerhof" quer über die Einmündung mit der B 311 zum gegenüberliegenden Fahrbahnrand zu schieben. Zeitgleich näherte sich von Worndorf her ein Lastwagen mit blauem Planenaufbau und "VS-Kennzeichen". Der Lkw-Fahrer reagierte zu spät auf das quer auf der B 311 befindliche Räumfahrzeug und prallte infolge einer nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit mit der Front des Lastwagens gegen den am Heck des Räumfahrzeuges angebrachten Salzstreuer. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. An dem Räumfahrzeug entstand rund 2000 Euro Sachschaden. Zwar wechselte der Lkw-Fahrer noch ein paar Worte mit dem Fahrer des Räumfahrzeuges, wartete dann aber das Eintreffen der vom Räumfahrzeug-Fahrer verständigten Polizeistreife nicht ab. Ohne seine Personalien anzugeben, fuhr der Lkw-Fahrer auf der B 311 weiter in Richtung Meßkirch. Die Polizei hat nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die nähere Angaben zu dem beschriebenen Lastwagen oder desssen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Mühlheim an der Donau (Tel.: 07463 9961-0) in Verbindung zu setzen.

