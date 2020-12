Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Mönchweiler - Königsfeld im Schwarzwald, L 181) Von der Straße abgekommen und mit dem Auto in einem Bach gelandet - 21-jährige Autofahrerin bei Fahrzeugüberschlag leicht verletzt (01.12.2020)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 21-jährige Autofahrerin bei einem Unfall mit Fahrzeugüberschlag, der am Dienstagmorgen auf der winterglatten Landesstraße 181 zwischen Mönchweiler und Königsfeld etwa auf halber Strecke im Bereich des Baches "Badische Eschach" passiert ist. Die junge Frau war an diesem Morgen gegen 06.30 Uhr mit einem VW Polo auf der teils mit Schnee bedeckten L 181 von Mönchweiler in Richtung Königsfeld unterwegs. Etwa auf halber Strecke geriet der Polo aufgrund einer nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern, überschlug sich und landete schließlich im Bachbett der quer zur Straße verlaufenden "Badischen Eschach". Die bei dem Unfall nur leicht verletzte 21-Jährige wurde von einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung versorgt und vorsorglich zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Ein verständigter Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des mit rund 7000 Euro erheblich beschädigten VW Polos.

