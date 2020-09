Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Garage aufgebrochen

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Nachdem sie gewaltsam in eine Garage an der Straße Wittrock eindrangen, entwendeten unbekannte Täter daraus ein Mountainbike sowie eine Drohne. Die Tat wurde zwischen 17 Uhr am Montag, 28. September und 15 Uhr am Dienstag, 29. September, begangen.

