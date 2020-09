Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Heinsberg (ots)

Eine 64-jährige Frau aus Hückelhoven wurde am Dienstag (29. September), gegen 10.55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sie war mit ihrem Fahrrad auf dem Geh-/Radweg der Industriestraße aus Richtung Karl-Arnold-Straße kommend in Richtung Siemensstraße unterwegs. An der Ausfahrt einer Tankstelle kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw VW eines 64-jährigen Mannes aus Heinsberg, der beabsichtigte das Tankstellengelände zu verlassen. Durch den Aufprall stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Wie schwer sie durch den Unfall verletzt wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

