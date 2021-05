Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Verkehrsunfallbeteiligte gehen aufeinander los

Deidesheim (ots)

Am Samstag, 08.05.2021, kurz nach 17:00 Uhr, kam es auf der Landesstraße 516 zwischen Deidesheim und Forst zu einem Verkehrsunfall. Der 29-jährige Fahrer eines PKW fuhr auf den vorausfahrenden PKW eines 47-jährigen Fahrzeugführers auf. Nach derzeitiger Sachlage hatte der Vorausfahrende offensichtlich stark gebremst und der Nachfolgende den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte dann ermittelt werden, dass die Unfallbeteiligten zuvor im Straßenverkehr wohl einige Aggressionen zu ihrem Gegenüber entwickelt hatten, was nach dem Unfall in einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden gipfelte. Gegen die Beteiligten wurden daher gesonderte Strafverfahren wegen Nötigung/Beleidigung im Straßenverkehr sowie wechselseitiger Körperverletzungen eingeleitet. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell