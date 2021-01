Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht - Spiegelkuss

Lauterecken (ots)

Gegen den Außenspiegel eines PKW ist am frühen Sonntagmorgen ein Autofahrer in der Lautertalstraße gestoßen und anschließend unerlaubt weitergefahren. Der PKW war zwischen 07:00 und 07:30 Uhr am rechten Straßenrand in Fahrtrichtung Stadtmitte geparkt. Zeugen berichteten, dass ein größeres schwarzes Fahrzeug kurzzeitig unmittelbar vor dem beschädigten Wagen gehalten hatte. Ob dessen Fahrer den Schaden verursacht hat oder vielleicht Hinweise zum Unfallflüchtigen geben könnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizeiinspektion Lauterecken ist unter der Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

