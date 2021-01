Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wilderei? - Wer schoss auf Wildschwein?

Breitenheim (ots)

Ein Jagdausübungsberechtigter hat im Waldbereich "Rohbach" am Sonntagnachmittag die Anschussstelle eines Wildschweines gefunden. Den Schwarzkittel hatte er davor mit einer Schusswunde verletzt lebend in seinem Revier gesichtet. Mit einem Jagdhund konnte er die Schweißspur zu der Stelle zurückverfolgen, an welcher das Tier getroffen wurde. Auf Grund der Spurenlage wird angenommen, dass das Tier nach Ende des Schneefalles vom Samstag (23:00 Uhr) und vor Sonntag, 16:00 Uhr, getroffen worden sein muss. Weder der Zeuge noch weitere berechtigte Jagdbegeher seien im entsprechenden Zeitraum auf der Jagd gewesen, sodass ein Nichtberechtigter unerlaubt auf das Tier geschossen haben muss. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

