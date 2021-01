Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Wattenheim, Zwei Verletzte nach Lkw-Unfall - hoher Sachschaden

Wattenheim (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der A6, zwischen den Anschlussstellen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn, zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Sattelzügen. Ein 45 jähriger Fahrer eines Tanklastzuges musste im morgendlichen Berufsverkehr an einer Steigungsstrecke verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 46 jährige Fahrer eines Sattelzuges erkannte die Situation zu spät und krachte in den Auflieger des Tankfahrzeugs für Lebensmittel. Beide Lkw-Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 90.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der rechte und der mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt.|past

