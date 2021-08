Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfall mit leicht verletztem Autofahrer - Zeugenaufruf+++

Oldenburg (ots)

Am 15.08., gegen 14.45 Uhr, kommt es in Apen, auf der Straße "Reihdamm", an der Einmündung zur Straße "Hoher Weg", zu einem Auffahrunfall, bei dem ein PKW-Fahrer leicht verletzt wird. Die beiden PKW, geführt von einem 33jährigen aus Varel und einem 47jährien aus Apen, überholen zunächst einige Radfahrer. Der Aper will dann nach links abbiegen, verringert zunächst die Geschwindigkeit und bremst dann abrupt, mittig auf der Straße, bis zum Stillstand ab, obwohl kein Gegenverkehr kommt. Der Vareler fährt dann aufgrund ungenügenden Abstandes auf. Der Aper wird durch den Unfall leicht verletzt. Da beide Beteiligte widersprüchliche Angaben zum Vorfall machen, hofft die Polizei nun, dass die überholten Radfahrer den Unfall beobachtet haben und als unabhängige Zeugen zur Verfügung stehen. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Westerstede zu melden.

