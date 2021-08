POL-OL: ++Einbruch++Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

++Einbruch++ Bislang unbekannte Täter sind am Samstag, zwischen 09.10 Uhr und 09.45 Uhr in ein Haus in der Chaukenstraße in Oldenburg-Nadorst eingebrochen und haben dort Wertgegenstände entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter 0441/790-4115 entgegen.

++Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person++ Am Samstag gegen 16.00 Uhr kam es in der Maastrichter Straße in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 67-jähriger Mann wollte mit seinem PKW Daimler von einem Grundstück in die Maastrichter Straße einfahren. Dabei übersah er einen 28-jährigen Mann mit seinem Motorrad, welcher die Maastrichter Straße befuhr. Dieser bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, mit seinem Motorrad stark ab, verlor dabei die Kontrolle und stürzte. Zu einem Zusammenstoß mit dem PKW kam es nicht mehr. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0441/790-4115 zu melden.

