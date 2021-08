Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Bewohnerin ertappt zwei männliche Täter bei einem Einschleichdiebstahl in Bad Zwischenahn-Petersfehn +++

Oldenburg (ots)

Zwei bislang unbekannte männliche Personen haben sich am Donnerstag, dem 19.08.2021, gegen 19:00 Uhr in einen ländlich gelegenen Resthof an der Wildenlohslinie in Bad Zwischenahn, Ortsteil Petersfehn I, eingeschlichen. Als die anwesende Bewohnerin die beiden Personen bemerkte, verließen diese das Haus und setzten sich schließlich mit einer weiteren auf dem Grundstück wartenden männlichen Person in einen dunklen PKW mit einem Kennzeichenfragment "HB" aus der Hansestadt Bremen. Nachdem der PKW davongefahren war, stellte die Anwohnerin den Diebstahl von Bargeld und Schmuck fest. Anwohner und Zeugen, die Angaben zu dem dunklen PKW oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell