Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ladendieb in Schalke festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Samstag, 6. Februar 2021, einen 34-jährigen mutmaßlichen Ladendieb in Schalke festgenommen. Um 13.55 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eines Discounters an der Hans-Böckler-Allee, wie der 34-Jährige durch den Kassenbereich des Ladens rannte, unter seiner Jacke mehrere Flaschen Schnaps. Der ebenfalls 34 Jahre alte Mitarbeiter verfolgte zusammen mit einem 25-jährigen Kollegen den Mann. Auf der Wilhelminenstraße, kurz vor der Steinstraße, hatte der 34-jährige Mitarbeiter den Flüchtigen fast eingeholt, als dieser mit einer Schnapsflasche nach dem 34-Jährigen warf, ihn aber verfehlte. Mit Hilfe eines Fußgängers gelang es schließlich, den Mann zu stoppen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei an einem Zaun festzuhalten. Die alarmierten Beamten nahmen den mutmaßlichen Ladendieb ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Die Polizei Gelsenkirchen bittet den bislang unbekannten Fußgänger, der die Mitarbeiter des Discounters unterstützt hat, sich zu melden. Telefonisch über 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell