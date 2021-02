Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verbotene Kraftfahrzeugrennen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag 05.02., gegen 20:20 Uhr und am Samstag, 06.02.0:48 Uhr kam es jeweils zu einem illegalen Kraftfahrzeug- /Beschleunigungsrennen in Beckhausen.

Im Rahmen eines gezielten Einsatzes gegen die "Raser-/Poserszene" fiel den Beamten gegen 20:20 Uhr dabei zunächst ein 19jähriger Kraftfahrzeugführer aus Gelsenkirchen auf, der mit einem von ihm geführten Pkw mehrere Straßen in den Stadtteilen Horst und Beckhausen befuhr. Hierbei konnten im innerörtlichen Bereich Geschwindigkeiten bis zu 110km/h dokumentiert werden, im Anschluss an eine Lichtzeichenanlage kam es offenbar spontan zu einem Kraftfahrzeugrennen (Beschleunigungsrennen). Der 19jährige konnte schließlich angehalten werden, er begründete sein Fahrverhalten mit seiner aktuell ausgeführten Tätigkeit als Pizza-Auslieferungsfahrer.

Am 06.02.21 gegen 0:48h wurde dann beobachtet, wie zwei Pkw auf gleicher Höhe eine zweispurige Straße in Gelsenkirchen Beckhausen befuhren. Offenbar wurde sich dabei bis zum Erreichen einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage abgesprochen, um ab hier dann ein Beschleunigungsrennen durchzuführen, es wurden Geschwindigkeiten bis 160km/h (zulässig 70km/h) und entsprechende Fahrverhalten dokumentiert. Ein Fahrzeug konnte angehalten werden, es wurde von einem 19jährigen Gladbecker geführt.

Die Fahrvorgänge wurden durch die Beamten videografiert. Beide Fahrzeugführer müssen mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Ein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell