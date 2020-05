Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Mit Fahrrad gegen Pkw geprallt

Lippe (ots)

(LW) Ein 19-jähriger aus Lemgo befuhr am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr mit seinem Fahrrad den Langenfelder Weg in Richtung Rintelner Straße. Auf der abschüssigen Straße kam er im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten KIA. Der Radfahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verursacher nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

