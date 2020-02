Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Pkw in Brand geraten

Esterwegen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gestern gegen 13:30 Uhr ein Pkw an der Straße Hinterm Berg Links in Esterwegen in Brand. Der Pkw in einer Hofeinfahrt geparkt und brannte komplett aus. Vermutlich lag ein technischer Defekt vor. Die Feuerwehr Esterwegen war mit Fahrzeugen und zehn Personen vor Ort und löschte den Brand.

