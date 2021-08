Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Beinahezusammenstoß zwischen Kleintransporter und Milchtransportfahrzeug in Edewecht +++

Oldenburg (ots)

Die Polizei Bad Zwischenahn sucht nach möglichen Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am vergangenen Donnerstag, dem 19.08.2021, gegen 18:00 Uhr auf der Friedrichsfehner Straße in Edewecht-Friedrichsfehn ereignet hat. Ein 19jähriger und aus der Gemeinde Edewecht stammender Fahrer eines weißen Kleintransporters Renault befuhr zuvor die Friedrichsfehner Straße aus Oldenburg kommend in Richtung Friedrichsfehn. Zwischen der Einmündung Roter Steinweg und der Ortschaft Friedrichsfehn musste der 19jährige mit seinem Kleintransporter nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einem drohenden Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden LKW zu verhindern, da dieser leicht in den Gegenverkehr geraten war. Der Kleintransporter touchierte bei seinem Ausweichmanöver mehrere Leitpfosten und wurde dadurch leicht beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrer des LKW setzte seine Fahrt in Richtung Oldenburg fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Von diesem LKW ist lediglich bekannt, dass es sich um ein sog. Milchtransportfahrzeug samt Anhänger und großem Aufdruck auf den Tanks gehandelt hat. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell