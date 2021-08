Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: 57jähriger Autofahrer mit 2,32 Promille verursacht mehrere Beinaheunfälle in Bad Zwischenahn-Petersfehn II +++

Mehrere Beinaheunfälle verursachte am Sonntag, dem 22.08.2021, gegen 15:45 Uhr ein Autofahrer mit seinem schwarzen Golf IV im Bereich des Woldwegs in Bad Zwischenahn-Petersfehn II. Aufgrund seiner äußerst auffälligen und gefährlichen Fahrweise entschlossen sich schließlich mehrere Autofahrer den betreffenden PKW zu stoppen und an der Weiterfahrt zu hindern, bis die alarmierte Polizei eintraf und den Fahrzeugführer auf seine Fahrtüchtigkeit überprüfte. Ein vor Ort durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergab dabei eine Atemalkoholkonzentration von 2,32 Promille. Im Anschluss wurde bei dem 57jährigen Bad Zwischenahner eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Da laut Zeugenangaben vor Ort zuvor mehrere Verkehrsteilnehmer dem schwarzen Golf ausweichen mussten, um einen Unfall zu verhindern, wurden entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Beschuldigten eingeleitet. Zeugen und gefährdete Personen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115. Vermutlich nur durch das couragierte Eingreifen der unbeteiligten Autofahrer konnte ein späterer Verkehrsunfall mit möglicherweise fatalen Folgen vermieden werden.

