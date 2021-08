Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugen zu Verkehrsunfallflucht und Diebstählen gesucht + Stark alkoholisierter Autofahrer kontrolliert +++

Bereits am Donnerstag, dem 19.08.2021, gegen 11.45 Uhr, verursachte ein Fußgänger mit seinem Hund einen Verkehrsunfall und kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach.

Eine 59-jährige Fahrradfahrerin fuhr am Donnerstag stadtauswärts den Fahrradweg der Straße Damm in Oldenburg entlang. In Höhe des Landesmuseums Natur und Mensch Oldenburg überquerte zeitgleich ein bislang unbekannter Mann mit seinem Hund die Straße und lief auf das Museum zu. Als der Mann mit seinem Hund den Fahrradweg betrat, musste die Fahrradfahrerin dem Unbekannten und seinem angeleinten Hund ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stützte die Oldenburgerin und verletzte sich leicht. Der Mann setzte, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder der Frau zu helfen, seinen Weg fort.

Der Mann wird als ca. 50 bis 60 Jahre alt und etwa 170 bis 180 cm groß beschrieben. Außerdem soll er kurze graue Haare haben und eine braune Jacke getragen haben. Der Hund soll etwa so groß wie ein Schäferhund sein und weißes Fell haben.

Die Polizei sucht nun nach Personen, die Angaben zu dem Mann und dem Verkehrsunfall machen können. Mehrere Passanten sollen den Unfall beobachtet und der Fahrradfahrerin geholfen haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden.

Unbekannte Täter*innen schlugen in der Zeit von Samstag, dem 21.08.2021 (20 Uhr), bis Sonntag, dem 22.08.2021 (15 Uhr), die Scheiben eines Abschleppfahrzeugs ein, das in der Straße Bäkeplacken in Oldenburg geparkt war. Die Front- und eine Seitenscheibe wurden durch die Unbekannten eingeschlagen und anschließend das Fahrzeuginnere nach Wertgegenständen durchwühlt. Bevor die Täter*innen unerkannt flüchteten, betätigten sie den im Fahrzeug befindlichen Feuerlöscher. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Unbekannte Täter*innen haben in der Zeit von Donnerstag, dem 19.08.2021 (12 Uhr), bis Samstag, dem 21.08.2021 (10.30 Uhr), den Katalysator eines Audi A4 entwendet. Das Fahrzeug war auf einem Pendlerparkplatz am Prinzessinweg in Oldenburg abgestellt. Bereits in der Zeit von Mittwoch, dem 09.08.2021 (07.30 Uhr), bis Donnerstag, dem 18.08.2021 (11.30 Uhr), hatten Unbekannte den Katalysator eines VW Golf entwendet, der auf einem Pendlerparkplatz in der Bloherfelder Straße abgestellt war. Die Täter*innen konnten in beiden Fällen unerkannt flüchten. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden.

Am Sonntagabend (22.08.2021), gegen 22:48 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin über den Notruf der Polizei einen offensichtlich alkoholisierten Autofahrer. Der Autofahrer fiel mit seinem Seat in der Wilhelmshavener Straße in Oldenburg auf, wo er Schlangenlinien gefahren und mehrfach den Bordstein touchiert haben soll. Bei einer Polizeikontrolle konnte bei dem 29-jährigen Autofahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,97 Promille festgestellt werden. Daher erfolgte eine Blutentnahme und Beschlagnahme des Führerscheins. Gegen den Fahrzeugführer aus Oldenburg wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

