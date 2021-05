Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tinnum: Einbruch und Sachbeschädigung bei der Boy-Lornsen-Schule

Tinnum (ots)

Am vergangenen Wochenende (Sonntag, 09 Uhr - Montag, 10 Uhr) brachen unbekannte Täter in einen Schuppen auf dem Gelände der Boy-Lornsen-Schule in Tinnum ein. Sie leerten einen Feuerlöscher und beschädigten mehrere Fenster.

Der Schuppen steht auf dem Spielplatz der Schule. Die Täter drangen durch eine Scheibe in den Schuppen ein, nahmen den Feuerlöscher und entleerten ihn dort. Außerdem wurden vier Fenster am Schulgebäude beschädigt.

Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Sylt unter der Telefonnummer: 04651 - 70470

