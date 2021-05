Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Westerland/Sylt - Vermisste 82-jährige Urlauberin, Polizei sucht Zeugen

Westerland/Sylt (ots)

Seit Montagmorgen (10.05.21) wird eine 82-jährige Sylt-Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen vermisst. Gegen 07.30 Uhr bis 08.30 Uhr soll sich die Rentnerin am Westerländer Strand auf Höhe des Strandüberganges "Himmelsleiter" aufgehalten haben. Ihre Kleidung und weitere persönliche Gegenstände wurden dort am Strand aufgefunden. Umfangreiche Suchmaßnahmen am gestrigen Tag und Abend an Land und im Wasser verliefen bisher ergebnislos. Wer hat gestern die ältere Dame im o.g. Zeitraum am Strand oder beim Baden gesehen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04651-70470 bei der Kriminalpolizei zu melden.

