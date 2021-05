Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Einbruch in Baucontainer auf Baustelle im Pestalozziring, Werkzeug im Wert von ca. 10000 Euro gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend (06.05.21) bis Montagmorgen (10.05.21) wurde in einen Baucontainer eingebrochen, welcher neben anderen Containern für Bauarbeiten an der Pestalozzischule aufgestellt worden war. Unbekannte Täter brachen gewaltsam eine Containertür des betroffenen Werkzeugcontainers auf und entwendeten aus diesem hauptsächlich Werkzeug der Marke "Hilti", sowie einen Baustromverteilerkasten. Der Wert dieses entwendeten Stehlguts liegt bei ca. 10000 Euro. Vermutlich wurde das Werkzeug mit einem Fahrzeug, welches in der Feldbergstraße parkte, fortgeschafft.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieses Einbruchdiebstahls aufgenommen und fragt: Wer hat im besagten Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell