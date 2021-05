Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Entschärfung der Fliegerbombe ist beendet - Die Sperrungen sind aufgehoben

Flensburg (ots)

Am Sonnabendnachmittag (08.05.21) wurde in Flensburg eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg durch den Kampfmittelräumdienst entschärft. Die Straßensperrungen rund um den Eckener Platz sind aufgehoben. Die Anwohner können wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.

Seit 09:00 Uhr am Morgen wurden das Gebiet im Norden der Stadt und rund 16.500 Einwohner evakuiert. Gegen 15:10 Uhr wurde mit der Entschärfung der Bombe begonnen und um 16:46 Uhr erfolgreich beendet.

Die Entschärfung konnte erst verzögert stattfinden, da sich immer noch vereinzelt Personen im evakuierten Bereich aufhielten und durch Polizeikräfte herausgebeten und -begleitet wurden. Zu besonderen Vorkommnissen kam es aus polizeilicher Sicht nicht.

Die Fotos wurden vom Kampfmittelräumdienst zur Verfügung gestellt.

