In ein Wohnhaus in Westerstetten wollte in den vergangenen Tagen ein Unbekannter einsteigen.

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, fand die Tat zwischen Freitagmittag und Montagmorgen statt. In diesem Zeitraum soll sich der Täter an einem Objekt in der Kreuzbergstraße zu schaffen gemacht haben. Dort hebelte er an einer Terrassentür. Die Tür hielt stand und der Einbrecher blieb draußen. Die Polizei aus Dornstadt hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wer am Wochenende im Bereich der Kreuzbergstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 0731/188-3312 melden.

Gerade in der dunklen Jahreszeit werden vermehrt Einbrüche begangen. Dass jeder kann etwas tun, um sich vor Einbrüchen zu schützen, zeige dieser Fall. Fenster und Türen sind meist Schwachstellen und stehen im Fokus der Einbrecher. Mit geeigneten Sicherungen kann ihnen die Arbeit erschwert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Westerstetten und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

