Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Missachtung der Vorfahrt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Löffingen;]

Am 08.04.2021, gegen 14:10 Uhr wollte ein 32-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Göschweiler Straße kommend, in die Bonndorfer Straße einfahren. Hierbei übersah dieser einen auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Autofahrer. Die 22-jährige Fahrzeuglenkerin versuchte noch dem Unfallverursacher auszuweichen, was ihr aber misslang. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.000 Euro. Beide Fahrzeuglenker konnten nach der erfolgten Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Verkehrsunfallaufnahme durchgeführt und bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

