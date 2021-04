Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Grüner Traktor streift geparkten PKW

Kenzingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 08.04.2021, gegen 15.10 Uhr, streifte ein grüner Traktor mit Anhänger im Vorbeifahren einen an der Freiburger Straße in Kenzingen, im Bereich der Einmündung zur Weisweiler Straße, ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Opel Zafira und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit in Richtung Herbolzheim, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Emmendingen (07641/582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können

