Polizei Hagen

POL-HA: Brand in einer Firma an der Grüntaler Straße

HagenHagen (ots)

Der Brand in einer Halle einer Metallverarbeitungsfirma an der Grüntaler Straße löste am Freitag, 8. Januar, einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Ein Mitarbeiter stellte gegen 9:15 Uhr ein Feuer an der Sandstrahlanlage fest. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand. Alle Mitarbeiter konnten die Halle unverletzt verlassen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell