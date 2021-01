Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht - Unbekannte brechen in Grundschule ein

HagenHagen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitag, 8. Januar und Samstag, 9. Januar, 15 Uhr in eine Grundschule an der Berchumer Straße ein. Sie schlugen die Scheibe der Eingangstür ein und gelangten so in das Objekt. Nach bisherigen Ermittlungen flohen die Tatverdächtigen ohne Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331 986-2066 entgegen.(jb)

