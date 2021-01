POL-HA: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Polizei Hagen

Am 10.01.2021, gegen 01:40 Uhr, kam es auf der Voerder Straße in Hagen Haspe zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 59jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes beabsichtigte an einem auf der Straße haltenden Pkw VW vorbeizufahren. Hierbei touchierte er jedoch den VW und kollidierte mit dessen linken Außenspiegel. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 59jährigen festgestellt. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und stellte den Führerschein des Fahrers sicher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

