POL-NB: Einbruchsdiebstahl in ein Lebensmittelladen mit Integrierter Poststelle in 17213 Kogel,(LK Mecklenburgische Seenplatte)

Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit vom 18.09.2020,17:30 Uhr bis zum 19.09.2020,04:50 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft mit integriertem Servicepoint der Deutschen Post in der Lindenstraße in Kogel eingebrochen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gelangten die Täter durch Aufhebeln eines Fensters in den Lebensmittelladen. Im Verkaufsraum wurden die Räumlichkeiten nach Bargeld durchsucht, ein aufgestellter Zigarettenautomat angegriffen sowie aus der Poststelle eine bisher unbekannte Menge an Briefmarken entwendet. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld, Zigaretten und Alkohol im Wert von mehreren hundert Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.400 Euro. Die weitere Bearbeitung des Sachverhaltes erfolgt durch den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg. Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Informationen sind an das PR Röbel unter der Telefonnummer 039931-848/ 224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu richten. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

