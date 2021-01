Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher ohne Führerschein unterwegs

HagenHagen (ots)

Ein 15-Jähriger büxte am Freitag (08.01.2021) erst aus und fuhr dann mit einem rechtswidrig erworbenem Fahrzeug ohne Führerschein durch Hagen. Gegen 23:40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Jugendlichen zunächst im Bereich der Wehringhauser Straße gemeinsam mit einem 16-Jährigen auf einem Parkplatz. Zuvor waren die beiden Jugendlichen mit einem Fahrzeug ohne TÜV-Plakette unterwegs. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass das Fahrzeug rechtswidrig erlangt wurde. Bei der Kontrolle gaben sich die beiden mit falschen Personalien zunächst als volljährig aus.

Zur Klärung des Gesamtsachverhalt wurden die beiden Jugendlichen schließlich zu einer Polizeiwache gebracht. Erst dort konnte ermittelt werden, dass die beiden noch nicht volljährig waren, der 15-Jährige das Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis gefahren war und er dieses durch Vorlegen eines gefälschten Personalausweises erworben hatte. Nach Rücksprache mit Angehörigen des 15-Jährigen stellte sich zudem heraus, dass er in Dortmund als vermisst gemeldet worden war, nachdem er sich aus der Wohnung seines Bruder geschlichen hatte. Im Anschluss an die Ermittlungen übergaben die Polizisten die Jugendlichen in die Obhut ihrer jeweiligen Geschwister. Gegen den 15-Jährigen wurde ein umfangreiches Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet. (kh)

