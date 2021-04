Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Gemarkung Inzlingen: Unfall wegen Schneeglätte auf der Autobahn A 98

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Mittwoch, 07.04.2021, gegen 05.35 Uhr, die Autobahn A 98 von Rheinfelden kommend in Richtung Lörrach. Aufgrund Schneeglätte kam er auf der Holzmattalbrücke mit seinem Pkw ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke. Ein zufällig hinzukommendes Fahrzeug eines Rettungsdienstes sicherte die Unfallstelle ab und die Besatzung kümmerte sich um den leicht verletzten Fahrer, welcher in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Pkw musste abgeschleppt werden (Totalschaden). Der Sachschaden am Pkw sowie an der Schutzplanke beträgt etwa 6.000 Euro.

