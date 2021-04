Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Feuerwehreinsatz wegen verkohltes Essen im Ofen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 07.04.2021, gegen 22.30 Uhr, rückte die Feuerwehr mit sechs Einsatzkräften aus, da in Warmbach in der Hertener Straße, in einer Dachgeschosswohnung, ein Rauchmelder wahrnehmbar sei. Der Bewohner konnte von der Polizei geweckt werden. Dieser vergaß wohl sein Essen im Ofen, welches verkohlte und den Rauchmelder auf den Plan rief. Es entstand kein Sachschaden.

