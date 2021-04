Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtragsmeldung: Löffingen: Affen wieder zu Hause

Freiburg (ots)

Nachtragsmeldung:

Die heute, seit 13.30 Uhr aus einem Löffinger Tierpark entwichene Affenbande konnte durch Mitarbeiter des Tierparks wieder wohlbehalten nach Hause, ins eigene Gehege, verbracht werden.

Offenbar hatten die Tiere im näheren Umkreis des Tierparks, nahe eines Waldrandes das gute Wetter genutzt und dort den Nachmittag verbracht.

Zu schädigenden Ereignissen oder gefährlichen Situationen ist es nicht gekommen.

Ursprungsmeldung:

POL-FR: Löffingen: Die Affen sind los

Freiburg Bauarbeiten in einem Tierpark in Löffingen könnten die Ursache sein, dass es heute, 08.04.2021, rund 20-25 Affen gelang aus ihrem Gehege auszubüxen. Diese sind zunächst im Rudel in Richtung Dittishausen unterwegs gewesen. Mitarbeiter des Tierparkes versuchen derzeit die Berberaffen wieder einzufangen.

Die Affen gelten als ungefährlich und sind eher scheu und ängstlich. Die sind vermutlich in einem beeindruckenden Rudel unterwegs. Es wird darum gebeten die Tiere weder anzusprechen noch zu füttern oder versuchen einzufangen. Bei entsprechendem Auftreten verständigen Sie bitte den Polizeinotruf 110.

