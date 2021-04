Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: PKW-Lenker fährt beim Ausparken gegen geparkten Pkw

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch)

Am 08.04.21, gg. 11:00 Uhr beschädigte ein 83-jähriger Mann mit seinem Pkw beim Ausparken aus einer Parklücke, in der Paul-Hindermith-Straße, ein geparktes Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand glücklicher Weise ein nur geringer Sachschaden.

