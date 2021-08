Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Großangelegte Suchaktion nach vermisster Person+++

Oldenburg (ots)

Am 23.08.2021, gegen 22:49 Uhr, wird eine 38jährige Patientin aus der Karl-Jaspers-Klinik bei der hiesigen Polizei als vermisst gemeldet. Aufgrund der bestehenden Eigengefährdung erfolgen anschließend umfangreiche Suchmaßnahmen. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und mehrerer Polizeikräfte werden die Felder und bewaldeten Flächen im Bereich der A 28, Anschlussstelle "Zwischenahner Meer", nach der Person abgesucht. Ferner wird dort die Autobahn in beide Richtungen für einen Zeitraum von 45 Minuten gesperrt. Die Patientin kann nach circa drei Stunden im Fahndungsbereich wohlbehalten angetroffen und in die KJK rückgeführt werden.

