POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort im Bereich der L325

Eppenrod (ots)

Am Montag, den 23.08.2021 gegen 09:25 Uhr, kam es auf der L325 zwischen Isselbach und Eppenrod zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der 27-jährige Anzeigeerstatter aus dem Bereich Koblenz befuhr die L325 aus Richtung Isselbach kommend in Fahrtrichtung Eppenrod, der zweite und flüchtige Verkehrsunfallbeteiligte dementsprechend in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In einem dortigen Kurvenbereich missachtete der flüchtige Verkehrsteilnehmer das geltende Rechtsfahrgebot. Es kam in Folge dessen zu einem Verkehrsunfall, bei dem leichter Sachschaden entstand. Der flüchtige Verkehrsunfallverursacher entfernte sich sodann von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem hiesigen Vorfall machen können, sich bei der Polizeiinspektion in Diez zu melden.

