Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201124 - 1216 Frankfurt-Höchst: Polizeibeamter wird gebissen

FrankfurtFrankfurt (ots)

(wie) Heute Nacht kam es gegen 03:30 Uhr zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten in einer Frankfurter Klinik.

Vorausgegangen war ein Verkehrsunfall auf der Theodor-Heuss-Allee eine Stunde zuvor. Der Unfallverursacher, vermutlich unter Drogeneinfluss stehend, verletzte sich leicht bei dem Unfall. Bevor eine Blutentnahme im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen durchgeführt werden konnte, musste er zuerst ambulant in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt werden.

Der 24-Jährige verhielt sich auf der Fahrt in die Klinik und im Klinikum selbst zunächst ruhig. Als er geröntgt werden sollte, änderte sich sein Gemütszustand schlagartig. Er äußerte Wahnvorstellungen und ging plötzlich auf einen Polizeibeamten los. Im Laufe des entstehenden Gerangels, biss er dem Polizisten in die Hand. Der Polizist konnte noch alle weiteren Handlungen des 24-Jährigen unterbinden. Trotz Tragens eines Handschuhs wurde er an der Hand verletzt und war nicht weiter dienstfähig.

Der 24-Jährige wurde in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses eingewiesen. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

