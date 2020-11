Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201124 - 1214 Frankfurt - Innenstadt: Taschendiebstahl

FrankfurtFrankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Nachmittag erbeutete eine bislang unbekannte Täterin im Bereich der Schillerstraße eine Geldbörse, als diese einer 71-jährigen Frau von hinten in den Rucksack packte.

Die 71 Jahre alte Geschädigte befand sich gegen etwa 12:05 Uhr in der "Schillerpassage", als sie plötzlich eine Bewegung an ihrem Rucksack wahrnahm. Sie drehte sich deshalb um und sah eine kleine Frau, die ihr Gesicht verdeckte und sich zügig von ihr entfernte. Als die Geschädigte daraufhin ihren Rucksack kontrollierte, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie fehlt. Offenbar hatte sich die unbekannte Frau an ihrem Rucksack bedient. Erst kurz zuvor hatte die Geschädigte eine Bank aufgesucht und mehrere hundert Euro an Bargeld abgehoben.

Täterbeschreibung:

Weiblich, circa 22 Jahre alt, etwa 155 cm groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem weiten, langen Rock.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-75552499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

