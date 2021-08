Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Holzheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen des 21.08.2021 gegen 03:00 Uhr kam es in Holzheim auf der Limburger Straße in Höhe des Ortseingangsschildes von Limburg kommend zu einem Verkehrsunfall. Demnach kam ein PKW im Gefälle nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Schutzplanke, welche hierdurch erheblich beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich dann jedoch unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der unfallflüchtige PKW müsste eine grüne Metallic-Lackierung aufweisen und erheblich im Bereich der rechten Fahrzeugfront beschädigt sein.

Mögliche Zeugen des Unfallgeschehens oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum flüchtigen PKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Diez zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell