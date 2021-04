Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Fahrradfahrerin leicht verletzt -

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Mittwoch, 21.04.2021, gegen 14:38 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Autofahrer die Poststraße in Ihringen und übersah auf Höhe der Eisenbahnstraße eine vorfahrtsberechtigte 56-jährige Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin stürzte hierbei und verletzte sich leicht am Knöchel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell