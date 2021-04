Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Gefährliche Körperverletzung mit Baseballschläger -

Freiburg (ots)

Breisach-Hochstetten - Am Mittwoch, 21.04.2021, gegen 23:10 Uhr, suchten fünf syrische Männer im Alter zwischen 18 und 37 Jahre einen 39-jährigen Landsmann in dessen Wohnung in Breisach-Hochstetten auf. Nach anfänglichen Streitigkeiten eskalierte die Situation zur Schlägerei. Der Wohnungsinhaber zertrümmerte seinem Kontrahenten hierbei das Handgelenk mit einem Baseballschläger.

Zwei Personen gelangen wegen Körperverletzung zur Anzeige, zudem werden alle Personen bezgl. der Verstöße gegen die Coronaverordnung angezeigt.

