Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizeikommissariat Ahlhorn: Viermal Fahren ohne Fahrerlaubnis

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Im Überwachungsbereich der Autobahnpolizei Ahlhorn wurden an diesem Wochenende zwischen Freitag, 11.12.2020, 19:00 Uhr und Sonntagmorgen, 13.12.2020, bei Kontrollen vier Autofahrer erwischt, die ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren. Am Freitagabend wurde ein 48-jähriger Audi-Fahrer aus Recklinghausen an der A 1, Ausfahrt Holdorf, ohne Führerschein festgestellt.

In der Nacht zu Samstag, gegen 01:30 Uhr, traf es einen 22-jährigen Pkw-Fahrer aus Twistringen in Delmenhorst auf der B 75. Er zeigte einen Führerschein vor. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass er seinen Führerschein nach einem Geschwindigkeitsverstoß mit Fahrverbot nicht abgegeben hatte. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Am Samstagnachmittag erwischte es einen 32-jährigen aus dem Kreis Pinneberg auf der A 1 im Bereich Harpstedt. Er versuchte, eine Fahrerlaubnis durch Vorzeigen der Kopie eines italienischen Führerscheines vorzutäuschen. Nach entsprechender Überprüfung wurde bekannt, dass es diesen Führerschein in Italien nicht gab.

Am Sonntagmorgen wurde ein 46-jähriger VW-Fahrer aus Rotenburg a.d.Fulda auf der A 1, Gem. Harpstedt, ohne Führerschein angetroffen. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

