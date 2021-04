Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: 17-jährige Fußgängerin angefahren

Freiburg (ots)

Ein 55-Jähriger befuhr am Mittwoch, 21.04.2021, gegen 08.15 Uhr, mit seinem Fahrzeug in Haltingen die Bundesstraße 3, Freiburger Straße in Richtung Weil am Rhein. Auf dem Geh-/Radweg lief eine 17-jährige Fußgängerin, welche gemäß Zeugen unvermittelt die Fahrbahn betrat um sehr wahrscheinlich an die gegenüberliegende Bushaltestelle Markgräfler Straße zu gelangen. Hierbei wurde die Fußgängerin von dem Fahrzeug des 55-Jährigen im Bereich des rechten Außenspiegel erfasst und stürzte zu Boden. Die verletzte Fußgängerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nicht weit von der Unfallstelle befindet sich ein Fußgängersteg.

