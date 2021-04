Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Freiburg - Mehr als 1.700 Fahrzeuge kontrolliert

Am 21.04.2021 hat die Polizei im gesamten Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Freiburg die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen kontrolliert. Gemessen wurde an 26 Kontrollstellen in den Landkreisen Lörrach, Waldshut, Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald.

Es wurden insgesamt 1.774 Fahrzeuge gemessen, dabei wurden 514 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In 19 Fällen müssen die beanstandeten Fahrer zudem mit einem Fahrverbot rechnen.

In einem Fall überschritt ein Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der A98 um 76 km/h.

Am europaweit zeitgleich stattfindende "Speedmarathon" beteiligen sich sowohl die europäischen Verkehrspolizeien als auch Kommunen. Zu schnelles Fahren ist weiterhin eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. Das Polizeipräsidium wird daher auch künftig Geschwindigkeitskontrollen durchführen und Verstöße konsequent ahnden.

