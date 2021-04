Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Wieder Pkw-Aufbruch

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 21.04.2021, ist erneut ein Pkw in Bad Säckingen aufgebrochen worden. Der SUV war in einer Tiefgarage einer Klinik in der Bergseestraße parkiert. Ein Unbekannter schlug eine Seitenscheibe ein und entwendete zwei Taschen aus dem Innenraum. Diese konnten vor der Heilig-Kreuz-Kirche durchwühlt aufgefunden werden. Es fehlt eine Winterjacke. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen (Tel. 07761 934-0) entgegen.

