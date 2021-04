Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Sturz am Mittwoch, 21.04.2021, in Bad Säckingen schwer verletzt. Der 71-jährige hatte im Murger Weg mit einem an seinem Pedelec mitgeführten Fahrradanhänger Grünabfälle entsorgt und war dann vermutlich an dem Versatz der dortigen Fahrstreifen zu Fall gekommen. Der Mann zog sich schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus. Sachschaden entstand keiner.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell