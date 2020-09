Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit zwischen Sonntag (27. September), 20 Uhr und Montag (28. September), 7.15 Uhr, die Seitenscheibe eines Pkw ein, der an der Nikolaus-Becker-Straße parkte. Auf den ersten Blick konnte nicht gesagt werden, was entwendet wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell